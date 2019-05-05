Попал в  аварию редактор ИА Арменпресс

Недалеко от д. 157/2 по ул. Давид Бека, 4 мая в районе 16:20 часов попал в аварию многолетний редактор ИА Арменпресс, 69-летний Ованес Айвазян.

В беседе с Арменпресс Айвазян сказал, что чувствует себя хорошо.

«Колено сломал, в ближайшие дни будут оперировать», - сказал он.

Наезд совершил житель Нор-Норка, 36-летний Карен Саркисян на своей машине Volkswagen с г/н 36 CM 687.

По факту готовятся материалы в Дорожной полиции.