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Попал в  аварию редактор ИА Арменпресс


Недалеко от д. 157/2 по ул. Давид Бека, 4 мая в районе 16:20 часов  попал в  аварию  многолетний  редактор ИА Арменпресс, 69-летний  Ованес Айвазян.

В  беседе с Арменпресс Айвазян сказал, что чувствует себя  хорошо.

«Колено сломал, в  ближайшие  дни будут оперировать», - сказал он.

Наезд совершил житель Нор-Норка, 36-летний Карен Саркисян на своей  машине  Volkswagen с г/н  36 CM 687.

По факту  готовятся материалы  в  Дорожной  полиции.

 




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