Попал в аварию редактор ИА Арменпресс
Недалеко от д. 157/2 по ул. Давид Бека, 4 мая в районе 16:20 часов попал в аварию многолетний редактор ИА Арменпресс, 69-летний Ованес Айвазян.
В беседе с Арменпресс Айвазян сказал, что чувствует себя хорошо.
«Колено сломал, в ближайшие дни будут оперировать», - сказал он.
Наезд совершил житель Нор-Норка, 36-летний Карен Саркисян на своей машине Volkswagen с г/н 36 CM 687.
По факту готовятся материалы в Дорожной полиции.
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