В Норк-Мараше  обрушился забор детсада

5 мая в 11:34 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в ереванском административном округе Норк-Мараш, по адресу 5-я ул., 91, обрушилась стена детсада №123 и одного из домов по ул. 7.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что частично (около 3 кв/м) обрушился оградительный забор (около 5 кв/м) между детсадом и домом (владелец К.Г.).

Спасатели оградили участок.