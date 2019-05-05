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В Норк-Мараше  обрушился забор детсада


5  мая  в 11:34 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в  ереванском административном округе Норк-Мараш, по адресу 5-я ул., 91, обрушилась стена детсада №123 и одного из домов по ул. 7. 

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.         

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что частично (около 3 кв/м)  обрушился оградительный  забор (около 5 кв/м) между  детсадом и домом (владелец К.Г.).

Спасатели оградили участок.




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