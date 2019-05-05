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Полиция  РА  раскрыла случай, произошедший  между  сотрудником ДП  и одной  женщиной


Полиция  РА  раскрыла случай, произошедший  3 мая  на площади Республики - между  сотрудником Дорожной полиции  и одной  женщиной, отметив, что полицейский заметил в  руках женщины  осколок  стекла и во избежание  нежелательных последствий  по радиосвязи вызвал вышестоящих служащих, несущих дежурство на территории.

 Об этом Арменпресс   сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.  

«3 мая вблизи площади Республики произошел инцидент между  сотрудником Дорожной полиции  и одной  женщиной, видеозапись которой оказался  в  интернете. Запись за короткое  время широко распространилась и стала обсуждаться  в  соцсетях. Во избежание  разнотолков и различных комментариев,   полиция  считает необходимым разъяснить случившееся. Женщина подошла  к  машине  Дорожной полиции, мешая движению. В  машине  в это время находился один сотрудник  Дорожной полиции – водитель. 

Следует отметить, что сотрудник  полиции заметил в  руках у  женщины  осколок  стекла и во избежание  нежелательных последствий  по радиосвязи вызвал вышестоящих служащих, несущих дежурство на территории. Одновременно он по громкоговорителю призвал собравшихся соблюдать безопасное  расстояние. В указанное  место явились  сотрудники полка  Патрульно-постовой  службы и препроводили женщину  в  Центральное  отделение.

По факту  подготавливаются материалы.

Обстоятельства уточняются», - говорится в сообщении.




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