Полиция  РА  раскрыла случай, произошедший  между  сотрудником ДП  и одной  женщиной

Полиция РА раскрыла случай, произошедший 3 мая на площади Республики - между сотрудником Дорожной полиции и одной женщиной, отметив, что полицейский заметил в руках женщины осколок стекла и во избежание нежелательных последствий по радиосвязи вызвал вышестоящих служащих, несущих дежурство на территории.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

«3 мая вблизи площади Республики произошел инцидент между сотрудником Дорожной полиции и одной женщиной, видеозапись которой оказался в интернете. Запись за короткое время широко распространилась и стала обсуждаться в соцсетях. Во избежание разнотолков и различных комментариев, полиция считает необходимым разъяснить случившееся. Женщина подошла к машине Дорожной полиции, мешая движению. В машине в это время находился один сотрудник Дорожной полиции – водитель.

Следует отметить, что сотрудник полиции заметил в руках у женщины осколок стекла и во избежание нежелательных последствий по радиосвязи вызвал вышестоящих служащих, несущих дежурство на территории. Одновременно он по громкоговорителю призвал собравшихся соблюдать безопасное расстояние. В указанное место явились сотрудники полка Патрульно-постовой службы и препроводили женщину в Центральное отделение.

По факту подготавливаются материалы.

Обстоятельства уточняются», - говорится в сообщении.