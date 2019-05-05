Министр ИД РА  Зограб Мнацаканян  посетит Словакию с  рабочим визитом

Министр ИД РА Зограб Мнацаканян 6 мая с рабочим визитом отбудет в Братиславу – с целью участия в пленарной встрече Вышеградской четверки, стран-членов Восточного партнерства и партнеров ЕС.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА.