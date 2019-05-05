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Министр ИД РА  Зограб Мнацаканян  посетит Словакию с  рабочим визитом


Министр ИД РА  Зограб Мнацаканян  6 мая  с  рабочим визитом отбудет в  Братиславу – с целью участия  в  пленарной  встрече  Вышеградской  четверки, стран-членов Восточного партнерства и партнеров  ЕС.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  РА.




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