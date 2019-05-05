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Автодорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта


По данным на 13:00 часов 5 мая,  отрезок дороги Гудаури-Коби, ведущей к Верхнему Ларсу,  открыт   для  всех видов  транспорта.

Как  передает Арменпресс, об этом  сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ    Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА из посольства Армении в  Грузии.

 




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