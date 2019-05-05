Автодорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта

По данным на 13:00 часов 5 мая, отрезок дороги Гудаури-Коби, ведущей к Верхнему Ларсу, открыт для всех видов транспорта.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА из посольства Армении в Грузии.