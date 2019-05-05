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Спасатели разблокировали автомобили  


5  мая  в 03:25 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в  Ереване  на  ул.Молдовакан машину  заблокировало  в  яме (около 40 см), необходима  помощь спасателей.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на место выехала      оперативная группа  по специальным работам  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА. Они разблокировали возле дома  № 54/5 автомобиль Opel Astra G (водитель Г.П.).      

4  мая  в 20:52 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в  Ереване  в квартале  Силикян, близ кладбища,  автомобиль   застрял в  грязи, необходима  помощь спасателей.

На  место выехала  оперативная группа  по специальным работам  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели  разблокировали   автомобиль Hyundai Genesis  (водитель М.Б.).

4  мая  в 20։12 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в  горах близ села Ланджахпюр Гегаркуникской области,    автомобиль   застрял в  снегу, необходима  помощь спасателей.

На  место выехала  оперативная группа  по специальным работам  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели  разблокировали   автомобиль Toyota 4 runner  (водитель А.Г., 4 пассажира  – граждане  Франции).

 




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