Спасатели разблокировали автомобили  

5 мая в 03:25 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на ул.Молдовакан машину заблокировало в яме (около 40 см), необходима помощь спасателей.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на место выехала оперативная группа по специальным работам Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА. Они разблокировали возле дома № 54/5 автомобиль Opel Astra G (водитель Г.П.).

4 мая в 20:52 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване в квартале Силикян, близ кладбища, автомобиль застрял в грязи, необходима помощь спасателей.

На место выехала оперативная группа по специальным работам Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели разблокировали автомобиль Hyundai Genesis (водитель М.Б.).

4 мая в 20։12 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в горах близ села Ланджахпюр Гегаркуникской области, автомобиль застрял в снегу, необходима помощь спасателей.

На место выехала оперативная группа по специальным работам Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели разблокировали автомобиль Toyota 4 runner (водитель А.Г., 4 пассажира – граждане Франции).