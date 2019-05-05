В Армении потеплеет на 5-6 градусов, в отдельных районах ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра
На территории республики после полудня 5-10 мая в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.
Ветер южный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
Днем 5-7 мая температура воздуха повысится на 5-6 градусов.
4-го мая, ночью 5-го мая в отдельных регионах республики ожидается интенсивный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, возможен град.
Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, в Ереване 5-го мая днем и 6-9 мая ожидается погода без осадков.
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