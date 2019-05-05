В Армении потеплеет на 5-6 градусов, в  отдельных районах  ожидаются дожди, грозы, град,  усиление  ветра

На территории республики после полудня 5-10 мая в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер южный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 5-7 мая температура воздуха повысится на 5-6 градусов.

4-го мая, ночью 5-го мая в отдельных регионах республики ожидается интенсивный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, возможен град.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, в Ереване 5-го мая днем и 6-9 мая ожидается погода без осадков.