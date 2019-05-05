Время в Ереване: 11:07:36,   5 Май

В Армении потеплеет на 5-6 градусов, в  отдельных районах  ожидаются дожди, грозы, град,  усиление  ветра


На территории республики  после полудня   5-10 мая  в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер южный с порывами до 3-8  м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20  м/с.

Днем 5-7  мая температура воздуха повысится  на 5-6 градусов.

4-го мая, ночью 5-го мая в отдельных регионах республики ожидается интенсивный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, возможен град.

Как  сообщили Арменпресс в  МЧС РА,  в  Ереване   5-го мая днем и   6-9 мая    ожидается погода без осадков.

 




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