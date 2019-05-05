В Гюмри стартовал конкурс молодежных общинных проектов BootCamp

Лучшие новационные проекты молодежи Ширакской и Лорийской областей, направленные на решение общинных проблем, будут финансироваться.

В Технологическом центре Гюмри 5 мая стартовал конкурс молодежных общинных проектов BootCamp, реализуемый в рамках пилотного проекта UNICEF «UPSHIFT Armenia» по развитию и содействию несовершеннолетних.

«Благодаря совместным усилиям армянского представительства UNICEF и о/о «Центр молодежных инициатив», стартовал проект UPSHIFT, цель которого – содействовать повышению инициативности и гражданской активности 12-18-летних молодых людей в Армении, вовлекая их в процессы, направленные на повышение уровня жизни в их общинах.

Как передает Арменпресс, на церемонии открытия участников двухдневного мероприятия приветствовал губернатор Ширакской области Тигран Петросян.

«Я уверен, что эта программа станет регулярной и успешной, поскольку она нацелена правильным сигналом и правильным призывом на правильную мишень – подростков, которые должны начать осознавать себя ответственными за свою общину, и инициативными в предложениях по изменениям и реализации своей ответственности. Убежден, завтра они станут активными исполнителями перемен», - сказал он.

Председатель о/о «Центр молодежных инициатив» Артур Наджарян также уверен в успехе проекта, подчеркивая воодушевление школьников.

В течение 2 дней 47 подростков из Ширакской и Лорийской областей продолжат работу над своими идеями и представят свои подходы по решению общинных проблем, которые оценит жюри – 6 мая.

5 из представленных 10 проектов будут финансироваться.

Арменуи Мхоян