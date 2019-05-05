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В Гюмри стартовал конкурс молодежных общинных проектов BootCamp


Лучшие  новационные проекты молодежи Ширакской  и Лорийской областей, направленные  на  решение общинных проблем, будут финансироваться. 

В Технологическом центре  Гюмри 5 мая  стартовал конкурс молодежных общинных проектов BootCamp, реализуемый в  рамках пилотного проекта UNICEF «UPSHIFT Armenia» по развитию и содействию несовершеннолетних.

«Благодаря  совместным усилиям армянского представительства UNICEF и о/о «Центр молодежных инициатив»,  стартовал проект  UPSHIFT, цель которого – содействовать повышению инициативности и гражданской  активности 12-18-летних молодых людей  в  Армении, вовлекая их в  процессы, направленные  на  повышение  уровня  жизни в их общинах. 

Как  передает Арменпресс, на церемонии открытия  участников двухдневного мероприятия приветствовал губернатор Ширакской  области Тигран Петросян.

«Я уверен, что эта  программа станет регулярной  и успешной, поскольку она нацелена правильным сигналом и правильным призывом   на  правильную мишень – подростков, которые  должны  начать осознавать себя ответственными за свою общину, и    инициативными  в  предложениях по изменениям и реализации своей ответственности. Убежден, завтра  они станут активными исполнителями перемен», - сказал он.

Председатель о/о «Центр молодежных инициатив» Артур Наджарян также уверен в  успехе проекта, подчеркивая воодушевление  школьников.

В  течение  2  дней 47 подростков из Ширакской  и Лорийской областей продолжат работу  над своими идеями и представят свои подходы  по  решению общинных проблем, которые  оценит жюри – 6 мая.

5 из представленных 10 проектов будут финансироваться.

 

Арменуи Мхоян




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