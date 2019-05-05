Время в Ереване: 11:07:36,   5 Май

В  Давидашене-4  и  Джрвеже  6 мая  на несколько часов  прекратится подача  газа


В связи с плановыми работами  6 мая с 11.00 до 17.00 часов  будет  прекращена подачи газа в Ереване в административном округе Давидашен – в  4-м участке в  многоквартирных домах №№  1, 1а, 2а, 2б, 2/9, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/5, 45/7, 46, 47, 48, 49, 51/3, 53, в  прилегающих особняках и объектах  общественного назначения.

Также 6 мая с 10.00 до 17.00 прекратится подача газа в селе Джрвеж на участке «А».

Об этом Арменпресс сообщили в  ЗАО «Газпром Армения».

 «Компания приносит извинения  газопотребителям и просит соблюдать правила безопасности.

Для  дополнительных сведений  об отключении и подключении подачи газа звонить  по  телефону 1-04», говорится  в сообщении.




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