В  Давидашене-4  и  Джрвеже  6 мая  на несколько часов  прекратится подача  газа

В связи с плановыми работами 6 мая с 11.00 до 17.00 часов будет прекращена подачи газа в Ереване в административном округе Давидашен – в 4-м участке в многоквартирных домах №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2/9, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/5, 45/7, 46, 47, 48, 49, 51/3, 53, в прилегающих особняках и объектах общественного назначения.

Также 6 мая с 10.00 до 17.00 прекратится подача газа в селе Джрвеж на участке «А».

Об этом Арменпресс сообщили в ЗАО «Газпром Армения».

«Компания приносит извинения газопотребителям и просит соблюдать правила безопасности.

Для дополнительных сведений об отключении и подключении подачи газа звонить по телефону 1-04», говорится в сообщении.