Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II 4 мая прибыл с визитом на остров Крит (Греция) – с целью проведения торжественных мероприятий по случаю 350-летия армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе. По этому случаю на Крит были привезены хранящиеся в Св.Эчмиадзине крест и мощи Св.Иоанна Предтечи.

Как стало известно Арменпресс со страницы Св.Престола в Facebook, Верховного Патриарха встретили представители духовенства и властей, общинных организаций, духовные отцы ААЦ.

«Гарегина II встречали архиепископ Критский Ириней, замминистра иностранных дел Греции Маркос Боларис, губернатор Крита Ставрос Арнаутакис, патриарший местоблюститель Константинополя архиепископ Арам Атешян, посол Армении в Греции Фаддей Чарчоглян, секретарь Армянской Евангелистской церкви архиепископ Езник, предводителя Армянской епархии России и Нового Нахиджевана архиепископа Езраса Нерсесяна, местоблюстителя Греческой епархии Армянской Апостольской церкви архимандрита Хорена Аракеляна и др

В тот же день вечером в театре «Астория» в Ираклионе Католикос Всех Армян присутствовал на концерте в честь 350-летия церкви Св.Иоанна Предтечи. На концерте присутствовали также прибывшие в Ираклион паломники из Афин, Стамбула и Москвы.

Торжество предварило приветственное слово главы духовного совета Крита Антониса Бенарди. Затем выступили архиепископ Критский Ириней и замминистра ИД Греции Маркос Боларис, назвавший визит Католикоса Всех Армян Гарегина II на Крит историческим. Маркос Боларис передал Гарегину II приветствие премьер-министра Греции и министра ИД Греции, а также приглашение премьер-министра посетить Афины. В своем слове он обратился также к значению даты 24 апреля.

С приветственными словами выступили также губернатор Крита и представители мэрии Ираклона.

В культурных мероприятиях приняли участие танцевальный ансамбль «Айаса» - Армянской епархии России и Нового Нахиджевана, хор кафедральной церкви Св.Преображения, танцевальные ансамбли Крита.

Католикос Всех Армян приветствовал всех и поздравил с 350-летием церкви Св.Иоанна Предтечи.

Гарегин II с удовлетворением отметил, что армянская паства Крита, хоть и небольшая по численности, активно и верно хранит священные традиции и наследие предков.

Католикос Всех Армян отметил, что дружба армянского и греческого народов уходит корнями в глубь веков, более того, оба наших народа веками существовали бок о бок, созидали, вместе противостояли выпавшим на их долю испытаниям, в том числе и геноцид – кровью защищая свою веру, умирая во имя Христа. По словам Католикоса, пролитая кровь еще больше укрепила дружбу двух народов и государств.

Патриарх ААЦ поблагодарил организатора визита архиепископа Езника, архимандрита Хорена и членов церковного совета. Он выразил также признательность правительству Груции и властям Крита за верную и искреннюю заботу в отношении армянской общины, а также за содействии в организации этих торжеств.

В завершение Католикос всех Армян Гарегин II вознес молитву, пожелав благ для Крита и его богопослушного народа.

Патриарх пожелал также, чтобы Господь освятил и сохранил веру двух народов.