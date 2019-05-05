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Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе


Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II 4  мая прибыл с  визитом на остров Крит (Греция) – с целью проведения  торжественных мероприятий  по случаю 350-летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе. По этому  случаю на Крит были привезены  хранящиеся в Св.Эчмиадзине  крест и мощи Св.Иоанна Предтечи.

Как стало известно Арменпресс со страницы Св.Престола  в   Facebook, Верховного Патриарха встретили представители духовенства и властей, общинных организаций, духовные  отцы ААЦ.

«Гарегина  II встречали  архиепископ Критский Ириней,  замминистра иностранных дел Греции Маркос Боларис, губернатор Крита Ставрос Арнаутакис, патриарший  местоблюститель Константинополя  архиепископ Арам Атешян, посол Армении в Греции Фаддей  Чарчоглян, секретарь Армянской Евангелистской  церкви  архиепископ Езник, предводителя Армянской  епархии России и Нового Нахиджевана архиепископа  Езраса Нерсесяна, местоблюстителя Греческой  епархии  Армянской Апостольской церкви     архимандрита  Хорена  Аракеляна и др

В  тот же  день вечером в  театре  «Астория» в Ираклионе Католикос  Всех Армян присутствовал на концерте в  честь 350-летия церкви Св.Иоанна Предтечи. На  концерте  присутствовали также прибывшие  в Ираклион паломники из Афин, Стамбула и Москвы. 

Торжество предварило приветственное  слово главы  духовного совета  Крита  Антониса Бенарди. Затем выступили архиепископ Критский  Ириней и замминистра ИД Греции Маркос Боларис, назвавший  визит Католикоса  Всех Армян Гарегина  II  на Крит историческим. Маркос Боларис  передал  Гарегину  II  приветствие  премьер-министра Греции и министра  ИД Греции, а  также приглашение премьер-министра посетить Афины. В  своем слове  он обратился  также к  значению даты  24 апреля. 

С приветственными словами выступили также губернатор Крита  и представители мэрии Ираклона.

В  культурных мероприятиях  приняли участие   танцевальный  ансамбль «Айаса» - Армянской  епархии России и Нового Нахиджевана, хор кафедральной церкви Св.Преображения, танцевальные  ансамбли Крита. 

Католикос  Всех Армян приветствовал всех и поздравил с 350-летием  церкви Св.Иоанна Предтечи.

Гарегин  II с удовлетворением отметил, что армянская паства Крита, хоть и  небольшая  по численности, активно и верно  хранит священные  традиции и наследие  предков.    

Католикос  Всех Армян отметил, что дружба армянского и греческого народов уходит корнями в  глубь веков, более того, оба наших народа веками существовали бок  о бок, созидали, вместе  противостояли выпавшим на их долю испытаниям, в  том числе  и геноцид – кровью защищая свою веру, умирая во имя Христа. По словам Католикоса, пролитая  кровь еще больше  укрепила  дружбу  двух народов  и государств.  

Патриарх ААЦ поблагодарил организатора  визита  архиепископа  Езника, архимандрита  Хорена и членов церковного совета.  Он  выразил также признательность правительству  Груции и властям Крита за верную и искреннюю заботу  в отношении армянской  общины, а  также за  содействии в  организации этих торжеств.

В  завершение  Католикос всех Армян Гарегин II вознес молитву, пожелав благ для  Крита  и его богопослушного народа.

Патриарх  пожелал также, чтобы  Господь освятил и сохранил веру  двух народов.




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