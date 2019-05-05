Президент Арцаха принял участников межвузовского студенческого форума “Патриотичный студент”

4 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участников межвузовского студенческого форума “Патриотичный студент”.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в теплой и непосредственной атмосфере был затронут ряд вопросов, касающихся государственного и армейского строительства, безопасности, внешней политики, социально-экономического развития Арцаха.

Президент Саакян отметил важность проведения подобных инициатив, выразив надежду, что они будут носить регулярный характер.

Во встрече приняли участие министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, другие должностные лица.