4-го мая председатель Национального собрания Ашот Гулян встретился с делегацией международной организации "Христианская ассоциация молодых людей" (YMCA) во главе с руководителем программы в Армении Варданом Амбарцумяном. В составе делегации были представители организации из России, Беларуси, Грузии, Украины и Испании.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС Арцаха, поприветствовав гостей, председатель парламента подчеркнул важную роль организации в сохранении и передачи общечеловеческих ценностей в современном мире. Говоря о необходимости контактов и обмена мнениями среди молодежи из разных стран, Ашот Гулян также отметил, что присутствие организации в Арцахе является окном в большой мир, благодаря которому местная молодежь чувствует себя неотъемлемой частью этого мира.

В ходе встречи председатель парламента ответил на вопросы членов организации о возможностях расширения их программы в Арцахе, о роли международных структур в урегулировании карабахского вопроса, а также о будущем арцахской молодежи.

На встрече присутствовали заместитель председателя постоянной комиссии НС по внешним сношениям Давид Мелкумян и представители офиса организации в Арцахе.

После встречи делегация посетила зал заседаний Национального собрания и ознакомилась со структурой парламента Арцаха.