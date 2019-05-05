Премьер-министр Никол Пашинян 5 мая направил поздравительное послание генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду по случаю 70-летия основания Совета Европы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый господин генеральный секретарь,

Семьдесят лет назад с целью преодоления разрушительных последствий Второй мировой войны, формирования мирного будущего и осуществления общечеловеческих идеалов был создан Совет Европы, который стал первой общеевропейской структурой и одной из основ современной европейской архитектуры.

Совет Европы, который сегодня отмечает семидесятую годовщину, представляет собой универсальную систему ценностей и основанное на правах человека, демократии и верховенстве закона общее европейское правовое пространство для 840 миллионов граждан.

Армения придает большое значение продолжающемуся укреплению исключительной роли Совета Европы и готова поддержать организацию в ее дальнейших реформах.

От имени правительства Республики Армения, армянского народа и от себя лично желаю Совету Европы незыблемой жизненной силы во благо защиты демократии, прав человека и верховенства закона на европейском континенте во имя «Наших прав, наших свобод и нашей Европы»”.