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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

В Тавуше пулей противника ранен военнослужащий: Арцрун Ованнисян представил подробности

В  Арцахе выстрелом с азербайджанской  стороны  ранен  военнослужащий

 

 

Армения  призывает  международное  сообщество осудить оскорбление, нанесенное  президентом Турции памяти жертв  Геноцида армян

 

 

Финляндия ратифицировала соглашение АрменияЕС

Парламент Швеции единогласно ратифицировал соглашение АрменияЕС

 

 

Вопреки пессимистам нам удастся наши отношения поднять на новый уровень: Никол Пашинян принял Дмитрия Медведева

 

 

Армения готова приложить все усилия для повышения эффективности интеграционных процессов в ЕАЭС: совместная пресс-конференция Никола Пашиняна и Тиграна Саркисяна

 

 

Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

 

 

Армения и ОАЭ создают крепкую основу сотрудничества в информационной сфере

 

 

В головном офисе Netflix состоялось панельное обсуждение на темуБудущее высоких технологий в Армении

 

 

На заседании Совета ЦБ принято решение сохранить ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,75%

 

 

Правительство принимает шаги по повышению эффективности организации процессов закупки

 

 

В центре внимания правительства Армении находятся вопросы защиты прав трудящихсяпослание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Дня труда

Свобода прессы - одна из важнейших ценностей, которые мы имеем сегодня в Армении: Никол Пашинян

 

 

Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС

Губернатор Араратской области считает проведение бизнес-форумов лучшим способом активизации экономического сотрудничества 

 

Генпрокуратура направила сообщение о Гагике Царукяне в ССС

 

 

Уголовное дело Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна направлено в суд

 

 

Константинопольский патриархат ААЦ официально обратился в администрацию Стамбула по вопросу выборов нового патриарха

 

 

В ливийской армии заявили о наличии доказательств поддержки ИГ Турцией

 

 

Меры в ответ на протесты во Франции обойдутся в 17 миллиардов евро

 

 

Владимир Зеленский объявлен избранным президентом Украины

 

 

В Японии отмечают смену эпох правления императоров

 




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