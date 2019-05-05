«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В Тавуше пулей противника ранен военнослужащий: Арцрун Ованнисян представил подробности
В Арцахе выстрелом с азербайджанской стороны ранен военнослужащий
Армения призывает международное сообщество осудить оскорбление, нанесенное президентом Турции памяти жертв Геноцида армян
Финляндия ратифицировала соглашение Армения – ЕС
Парламент Швеции единогласно ратифицировал соглашение Армения – ЕС
Вопреки пессимистам нам удастся наши отношения поднять на новый уровень: Никол Пашинян принял Дмитрия Медведева
Армения готова приложить все усилия для повышения эффективности интеграционных процессов в ЕАЭС: совместная пресс-конференция Никола Пашиняна и Тиграна Саркисяна
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей
Армения и ОАЭ создают крепкую основу сотрудничества в информационной сфере
В головном офисе Netflix состоялось панельное обсуждение на тему “Будущее высоких технологий в Армении”
На заседании Совета ЦБ принято решение сохранить ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,75%
Правительство принимает шаги по повышению эффективности организации процессов закупки
В центре внимания правительства Армении находятся вопросы защиты прав трудящихся — послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Дня труда
Свобода прессы - одна из важнейших ценностей, которые мы имеем сегодня в Армении: Никол Пашинян
Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС
Губернатор Араратской области считает проведение бизнес-форумов лучшим способом активизации экономического сотрудничества
Генпрокуратура направила сообщение о Гагике Царукяне в ССС
Уголовное дело Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна направлено в суд
Константинопольский патриархат ААЦ официально обратился в администрацию Стамбула по вопросу выборов нового патриарха
В ливийской армии заявили о наличии доказательств поддержки ИГ Турцией
Меры в ответ на протесты во Франции обойдутся в 17 миллиардов евро
Владимир Зеленский объявлен избранным президентом Украины
В Японии отмечают смену эпох правления императоров