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В  Арцахе выстрелом с азербайджанской  стороны  ранен  военнослужащий


На одном из оборонительных участков подразделения, дислоцированного в  юго-восточном направлении Армии обороны  Арцаха, 4 мая в  районе  16:05 часов выстрелом со стороны  противника огнестрельное  ранение  получил контрактный  военнослужащий  Аганик Гарникович Зороглян (1998 г/р).

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Министерства обороны  Арцаха, раненого военнослужащего незамедлительно доставили в  госпиталь, его состояние  оценивается как крайне тяжелое. Для  выяснения  подробностей проводится расследование.

За  последнюю неделю это  уже  второй  случай ранения  армянского военнослужащего выстрелом азербайджанских ВС: 30 апреля подобный  случай  был зафиксирован в  Тавушской  области – был ранен Аргишти Сепханян.

 




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