В Арцахе выстрелом с азербайджанской стороны ранен военнослужащий
На одном из оборонительных участков подразделения, дислоцированного в юго-восточном направлении Армии обороны Арцаха, 4 мая в районе 16:05 часов выстрелом со стороны противника огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий Аганик Гарникович Зороглян (1998 г/р).
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства обороны Арцаха, раненого военнослужащего незамедлительно доставили в госпиталь, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Для выяснения подробностей проводится расследование.
За последнюю неделю это уже второй случай ранения армянского военнослужащего выстрелом азербайджанских ВС: 30 апреля подобный случай был зафиксирован в Тавушской области – был ранен Аргишти Сепханян.
- За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 3000 выстрелов в сторону
арцахских позиций
- Теван Погосян придает большое значение возвращению Арцаха в переговорный процесс
- Получивший ранение военнослужащий перевезен в Ереван
- В Тавуше пулей противника ранен военнослужащий: Арцрун Ованнисян представил
подробности
- Ситуация на границе стабильная: Давид Тоноян