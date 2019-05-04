В  Арцахе выстрелом с азербайджанской  стороны  ранен  военнослужащий

На одном из оборонительных участков подразделения, дислоцированного в юго-восточном направлении Армии обороны Арцаха, 4 мая в районе 16:05 часов выстрелом со стороны противника огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий Аганик Гарникович Зороглян (1998 г/р).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства обороны Арцаха, раненого военнослужащего незамедлительно доставили в госпиталь, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Для выяснения подробностей проводится расследование.

За последнюю неделю это уже второй случай ранения армянского военнослужащего выстрелом азербайджанских ВС: 30 апреля подобный случай был зафиксирован в Тавушской области – был ранен Аргишти Сепханян.