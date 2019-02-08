Анонс мероприятий на 5 мая
17:40, Май 04, 2019
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- 17:40 Анонс мероприятий на 5 мая
- 17:38 Пакеты представленных на экономических форумах инвестиционных проектов пройдут экспертизу и будут представлены на электронной платформе — Пашинян
- 16:45 Зограб Мнацаканян выразил обеспокоенность в связи с продажей Израилем оружия Азербайджану
- 16:05 В президентских выборах Казахстана примут участие граждане этой страны, проживающие в Армении
- 15:51 Моуринью может возглавить итальянский футбольный клуб "Рома"
- 15:38 Летом состоится заседание армяно-грузинской межправительственной экономической комиссии
- 15:28 Посол Беларуси в РА усматривает новый импульс в отношениях двух стран
- 14:58 Послы России, Казахстана и Беларуси в РА подчеркнули необходимость передачи потомкам истории ВОВ
- 14:47 В Казахстане женщину впервые зарегистрировали кандидатом в президенты
- 14:23 Премьер-министр ознакомился с производственными возможностями Араратской области
- 14:15 В Армении ожидаются дожди, грозы, усиление ветра
- 13:56 Серена Уильямс готова сыграть на турнире в Риме
- 13:50 На Шри-Ланке усилили охрану мостов в Коломбо из-за сообщений о новых атаках
- 13:41 Армен Саркисян выразил готовность поддержать шаги ВОЗ по пропаганде здорового образа жизни
- 13:30 В результате экономической революции в стране будут не работники, а деловики – премьер
- 13:28 Армения и Арцах обсуждают широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в банковской сфере
- 13:27 Пентагон пригрозил окончательно лишить Турцию истребителей F-35 из-за С-400
- 13:24 Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян
- 13:23 За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 3000 выстрелов в сторону арцахских позиций
- 13:15 Президент РА Армен Саркисян поздравил президента Польши с Национальным праздником
- 12:46 Арам Авакян проведет 10-й поединок на профессиональном ринге
- 12:40 Поклонники Arsenal назвали лучшего игрока турнира
- 12:21 Премьер-министр планирует на предстоящей пресс-конференции по пунктам представить произошедшие в Армении изменения
- 12:08 Задача правительства – сделать так, чтобы никто не нуждался в правительстве для экономической деятельности
- 11:53 В США четыре человека пострадали при взрыве на химическом заводе
- 11:39 Объем промышленного производства в Араратской области вырос на более 12 млрддрамов
- 11:23 Мера пресечения в отношении директора ООО «Спайка» будет изменена — он выплатил на единый счет 1 млрддрамов
- 11:15 Губернатор Араратской области считает проведение бизнес-форумов лучшим способом активизации экономического сотрудничества
- 11:10 На форуме «''Мой шаг'' – во имя Араратской области» представлено 16 инвестиционных программ
- 10:56 Европейские индексы - 03-05-19
- 10:55 Американские индексы выросли - 03-05-19
- 10:53 Цены на цветные металлы - 03-05-19
- 10:51 Цены на драгоценные металлы выросли - 03-05-19
- 10:50 Цены на нефть выросли - 03-05-19
- 03.05-21:59 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 76 случаев преступлений
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