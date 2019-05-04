Пакеты представленных на экономических форумах инвестиционных проектов пройдут экспертизу и будут представлены на электронной платформе —  Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян подвел итоги инвестиционного бизнес-форума “Мой шаг во имя Араратской области”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр выразил удовлетворение работой форума и коснулся представленной в рамках форума новой модели развития сферы рыбопромышленности. “С этой платформы мы услышали ответ на самый важный для региона вопрос, речь идет о рыбопромышленности. Предлагаемая программа должна удостоиться внимания правительства, поскольку долгое время в воздухе висел вопрос: нам нужно выбрать артезианский бассейн или рыбопромышленность. Следовательно, решение, которое было предложено сегодня, надеюсь, действительно будет удачным. Решение будет реализовано при участии Аграрного университета. Таково наше представление о деятельности университетов, так как университет - это не раздающее дипломы учреждение, а действующая и предлагающая решения структура. Я хочу призвать новое руководство университета продолжить этот процесс”, - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства добавил, что это уже третий подобный форум. “Что нужно делать с представленными здесь материалами? Роль правительства во всем этом процессе должна быть четкой. Наша следующая философская проблема - внедрить корпоративную партнерскую систему. Есть люди, у которых есть деньги, но нет идей, а есть люди, у которых есть идеи, но нет денег. Проблема нашего старого экономического мышления заключается в следующем: люди стараются не иметь партнеров. Важнейшая задача нового времени - внедрить такую культуру, чтобы один бизнесмен мог доверить другому”, - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, правительство должно собрать все бизнес предложения, представленные на трех форумах, и представить эти пакеты на профессиональную экспертизу, чтобы понять, насколько эти идеи реалистичны и осуществляемы.

“Министерства экономического развития и инвестиций, а также территориального управления и развития должны представить свои заключения. У нас есть электронная платформа для потенциальных инвестиционных проектов, где и должны быть представлены реалистичные проекты предложений, чтобы потенциальные партнеры могли найти друг друга”, - сказал премьер-министр, поблагодарив организаторов и участников форума.