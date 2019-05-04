Зограб Мнацаканян выразил обеспокоенность в связи с продажей Израилем оружия Азербайджану

У Армении и Израиля большой потенциал для развития двусторонних отношений.

Как передает Арменпресс, так заявил глава МИД РА Зограб Мнацаканян в интервью JerusalemPost, отметив, что у наших стран – древняя история, а наши народы – носители древнейших цивилизаций.

«У нас большое чувство национальной идентичности и гордости, мы можем работать вместе в таких областях, как сельское хозяйство, высокие технологии, туризм, прямые рейсы, здравоохранение, культура, образование и так далее», - сказал Мнацаканян.

Министр отметил и факт продажи израильского оружия Азербайджану.

«Это для нас было и остается серьезной причиной для беспокойства. Продажа оружия Израилем является смертельной для нашего народа. Мы видели, как это оружие используется против наших людей. Мы обеспокоены вопросом безопасности,но абсолютно уверены, что сможем защитить себя. Вы и сами очень хорошо знаете, что это значит. В то же время мы стремимся развивать мир и безопасность в нашем регионе», - сказал он.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что гонка вооружений в регионе никоим образом не может способствовать установлению мира и безопасности.

На замечание журналиста, что у Армении хорошие отношения с Ираном, который является враждебной для Израиля страной, министр иностранных дел Армении заметил, что наша страна тверда в решениистроить отношения с одним партнером, не исключая другого.

«Но мы ожидаем, что все наши партнеры будут действовать одинаково. Мы также очень чувствительны к вопросам, чувствительным для наших партнеров», - сказал Мнацаканян.

На вопрос, удивлен или разочарован он тем фактом, что Израиль отказывается признать Геноцид армян, министр иностранных дел Армении сказал:

«Это не тот вопрос, который меня должен удивить. Я представляю людей, которые продолжают сталкиваться с давлением того, что правосудия отрицается на протяжении более 105 лет. Мои народ победил, потому что предполагалось, что мы должны быть стерты с лица земли. Отрицаниеправосудии имеет человеческую природу. Это Израиль должен решить, признавать или нет, а не Армения. Наша коллективная ответственность сегодня состоит в том, чтобы уменьшить риск повторения геноцидов, погромов и массовых убийств».