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В президентских выборах Казахстана примут участие граждане этой страны, проживающие в Армении


Отношения между Арменией и Казахстаном продолжают расти так же, как и в прошлые годы. 

Об этом посол   в  беседе с Арменпресс 4 мая сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

«Наши отношения были очень стабильными на протяжении многих лет, и такими  они остаются и сегодня. Больших изменений нет даже после событий в Армении в прошлом году. Это внутренний вопрос Армении, от которого не страдают ни торговые, ни дипломатические отношения между Казахстаном и Арменией, потому что между двумя странами существуют весьма стабильные политические и национальные интересы, для которых не страшны перемены во внутренней жизни страны", - сказал посол Казахстана Тимур Уразаев.

Касаясь предстоящих президентских выборов в Казахстане, посол отметил, что в них также смогут участвовать и граждане Казахстана, проживающие в Армении.

«9 июня в  Казахстане  состоятся президентские  выборы. Наши граждане, проживающие  в  Армении, могут участвовать в  них в  посольстве  Казахстана в РА», - сказал он.

19 марта  президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в  отставку.

Полномочия президента республики перешли к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

 

 

 

 

 




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