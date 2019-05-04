В президентских выборах Казахстана примут участие граждане этой страны, проживающие в Армении

Отношения между Арменией и Казахстаном продолжают расти так же, как и в прошлые годы.

Об этом посол в беседе с Арменпресс 4 мая сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

«Наши отношения были очень стабильными на протяжении многих лет, и такими они остаются и сегодня. Больших изменений нет даже после событий в Армении в прошлом году. Это внутренний вопрос Армении, от которого не страдают ни торговые, ни дипломатические отношения между Казахстаном и Арменией, потому что между двумя странами существуют весьма стабильные политические и национальные интересы, для которых не страшны перемены во внутренней жизни страны", - сказал посол Казахстана Тимур Уразаев.

Касаясь предстоящих президентских выборов в Казахстане, посол отметил, что в них также смогут участвовать и граждане Казахстана, проживающие в Армении.

«9 июня в Казахстане состоятся президентские выборы. Наши граждане, проживающие в Армении, могут участвовать в них в посольстве Казахстана в РА», - сказал он.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку.

Полномочия президента республики перешли к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.