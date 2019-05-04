Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью может возглавить итальянскую "Рому". Как сообщает Арменпресс, об этом передает TASS.

Руководство клуба активно ищет кандидата на пост главного тренера. Контракт занимающего в настоящее время эту позицию Клаудио Раньери истекает в конце сезона. Отмечается, что в назначении 56-летнего Моуринью также заинтересован французский ПСЖ.

В декабре 2018 года Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В его активе победы в Кубке УЕФА, Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании.