Моуринью может возглавить итальянский футбольный клуб "Рома"
Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью может возглавить итальянскую "Рому". Как сообщает Арменпресс, об этом передает TASS.
Руководство клуба активно ищет кандидата на пост главного тренера. Контракт занимающего в настоящее время эту позицию Клаудио Раньери истекает в конце сезона. Отмечается, что в назначении 56-летнего Моуринью также заинтересован французский ПСЖ.
В декабре 2018 года Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В его активе победы в Кубке УЕФА, Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании.