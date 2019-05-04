Летом состоится заседание армяно-грузинской межправительственной экономической комиссии

3 мая в Министерстве иностранных дел РА прошли политические консультации между Министерствами иностранных дел Армении и Грузии. Армянскую делегацию возглавлял заместитель Министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян, грузинскую делегацию - заместитель Министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Как сообщили Арменпресс в Управленииинформации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, в ходе встречи стороны подчеркнули важность проведения регулярных встреч и обсуждений на разных уровнях. Стороны коснулись ряда вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, вопросы региональной безопасности, сотрудничества в международных организациях, развития двусторонних торгово-экономических отношений, а также гуманитарного направления.

С удовлетворением была отмечена достигнутая договоренность о проведении летом сего года заседания армяно-грузинской межправительственной экономической комиссии, а также вопрос проведения в тот же период армяно-грузинского бизнес-форума. Стороны выразили уверенность, что данные инициативы создадут новые возможности для развития торгово-экономических отношений между двумя странами.