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Посол Беларуси в РА усматривает новый импульс в отношениях двух стран


Посол Беларуси в  РА Игорь Назарук оценивает  отношения  Армении и Беларуси положительными и считает, что они  набирают  новый размах.

Об этом посол Назарук  сказал в  беседе с Арменпресс 4 мая.

«Я бы  оценил армяно-белорусские  отношения как  набирающие  новую силу, поскольку с каждым годом  мы  отмечаем ввоз белорусских товаров  в  Армению, а армянских – в  Белоруссию. Идет активный  процесс, но в будущем нам предстоит большая работа», - сказал посол.

По мнению Игоря  Назарука,  следующая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в Казахстане, и обе стороны  уже  готовятся к  ней. «Думаю, такая встреча  состоится в рамках   предстоящего в  Казахстане  мероприятия. В  любом случае – и армянская, и белорусская стороны готовятся к  ней. На данный  момент такая встреча  намечается, и думаю, она пройдет в  весьма  позитивной  атмосфере», - сказал он.

29 мая в  Казахстане  состоится заседание  Высшего совета  ЕАЭС, в котором примут участие   премьер-министр  Армении Никол  Пашинян  и президент  Беларуси Александр  Лукашенко.

 

 

 

 

 

 




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