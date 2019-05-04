Посол Беларуси в РА усматривает новый импульс в отношениях двух стран

Посол Беларуси в РА Игорь Назарук оценивает отношения Армении и Беларуси положительными и считает, что они набирают новый размах.

Об этом посол Назарук сказал в беседе с Арменпресс 4 мая.

«Я бы оценил армяно-белорусские отношения как набирающие новую силу, поскольку с каждым годом мы отмечаем ввоз белорусских товаров в Армению, а армянских – в Белоруссию. Идет активный процесс, но в будущем нам предстоит большая работа», - сказал посол.

По мнению Игоря Назарука, следующая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в Казахстане, и обе стороны уже готовятся к ней. «Думаю, такая встреча состоится в рамках предстоящего в Казахстане мероприятия. В любом случае – и армянская, и белорусская стороны готовятся к ней. На данный момент такая встреча намечается, и думаю, она пройдет в весьма позитивной атмосфере», - сказал он.

29 мая в Казахстане состоится заседание Высшего совета ЕАЭС, в котором примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко.