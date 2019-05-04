Послы России, Казахстана и Беларуси в РА подчеркнули необходимость передачи потомкам истории ВОВ

Послы России, Казахстана и Беларуси в РА подчеркнули важность победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне и необходимость передачи потомкам истории ВОВ.

Как передает Арменпресс, об этом говорили послы 4 мая на организованном Евразийским экспертным клубом форуме «Память и актуальное звучание Великой Победы», посвященной 74-летию победы советского народа в ВОВ.

«В мировой истории не было более трагических лет. Война нанесла незабываемые потери семьям практически во всех республиках СССР. Для нас, живых, великий долг - помнить всех тех, кто ценой своей жизни спас мир от фашизма. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с попытками исказить историю в политических целях, но никто не может принизить, обесценить героизм наших отцов и дедов. День Победы напоминает всему миру, что именно они спасли мир и нанесли нацистам решительный удар", - сказал посол РФ Сергей Копыркин.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева, победа в Великой Отечественной войне является результатом консолидированного, сплоченного и братскоготруда и усилий всех народов Советского Союза.

«Великая Отечественная война имела весьма важное значение для всех государств СССР, возможно, чуть больше для России, Белоруссии и Украины, где непосредственно проводились военные действия, но другие страны также проделали большую работу. Они проделали неоценимую, огромную работукак на фронте, так и в тылу», - сказал Уразаев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Игорь Назарук отметил, что победа в войне стала возможной только ценой жизни и пролитой крови миллионовлюдей.

«Мы воздаем должное памяти всех, кто приближал нас к Великой Победе 1945 года – к Победному маю. Война стала испытанием для нашего народа, 27 миллионов человек отдали жизнь за нее», - сказал Назарук.

Член парламентской группы "Партия процветающей Армении" (ППА), председатель Постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции МикаелМелкумян упомянул армян, которые внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Победа в Великой Отечественной войне - это всеобщая победа и богатство всех народов СССР. Долг следующего поколения - не забывать героизм наших предков, отцов и дедов. Великая Отечественная война является частью истории армянского народа. Во время войны 500 000 армян ушли на фронт. Армянский народ дал 5 маршалов, 106 Героев Советского Союза. Сыновья армянского народа создали шесть дивизий. Герои не умирают, а возрождаются в новом поколении, и мы видели это в Арцахской войне, и еще раз убедилисьв этом во время четырехдневной войны в апреле», - сказал Мелкумян.

В ходе конференции были представлены тематические карикатуры, созданные ИА Арменпресс (ранее Армянское телеграфное агентство) во время войны.