В Казахстане женщину впервые зарегистрировали кандидатом в президенты

ЦИК Казахстана в субботу впервые в истории республики зарегистрировал женщину кандидатом в президенты страны. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА «Новости».

Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента от партии "Ак жол" (Светлый путь) Дания Еспаева 9 июня будет бороться за высший пост.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева, писателя Садыбека Тугела и председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихова кандидатами на предстоящие выборы президента. Еспаевой 58 лет, по специальности экономист, долгое время работала в банковской системе, с 2016 года депутат мажилиса. Партия "Ак жол" с 2012 года является парламентской, имеет депутатскую фракцию в мажилисе.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. На высший государственный пост выдвинуты семь кандидатур, в том числе Токаева.