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Премьер-министр ознакомился с производственными возможностями Араратской области


В рамках проходящего  в Араратской областиинвестиционногобизнес-форума «Мой шаг во имя Араратской области”премьер-министр Никол Пашиняносмотрел выставку продукции наиболее успешных предприятий  области.

Как  передает Арменпресс, она была организована на заводе “Арарат групп”.

Премьер познакомился с производителями продукции, продегустировал выставленные продукты, поинтересовался их реализацией.

На Арташатском заводе вод «Арарат групп» 4 мая стартовал бизнес-форум инвестиционных программ   «''Мой  шаг'' – имя  Араратской области». Цель форума – привлечь в процесс развития  экономики и общин области бизнесменов, работающих в  Армении и за рубежом. Будет представлен ряд инвестиционных программ, направленных на развитие  в  области сферы сельского хозяйства, промышленности, туризма и др.




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