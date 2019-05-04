Премьер-министр ознакомился с производственными возможностями Араратской области

В рамках проходящего в Араратской областиинвестиционногобизнес-форума «Мой шаг во имя Араратской области”премьер-министр Никол Пашиняносмотрел выставку продукции наиболее успешных предприятий области.

Как передает Арменпресс, она была организована на заводе “Арарат групп”.

Премьер познакомился с производителями продукции, продегустировал выставленные продукты, поинтересовался их реализацией.

На Арташатском заводе вод «Арарат групп» 4 мая стартовал бизнес-форум инвестиционных программ «''Мой шаг'' – имя Араратской области». Цель форума – привлечь в процесс развития экономики и общин области бизнесменов, работающих в Армении и за рубежом. Будет представлен ряд инвестиционных программ, направленных на развитие в области сферы сельского хозяйства, промышленности, туризма и др.