Время в Ереване: 11:07:36,   4 Май

В Армении ожидаются дожди, грозы, усиление ветра


4-го мая, ночью 5-го мая в отдельных регионах республики ожидается интенсивный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, возможен град.

Как  сообщили Арменпресс в  МЧС РА, на всей территории РА4-го, ночью 5-го мая время от времени везде ожидается дождь с грозой, в отдельных местах дождь будет интенсивным, возможен град.

После полудня  5-9 мая  в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер южный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Днем 4-го мая температура воздуха понизится на 5-6 градусов, а 5-7 мая  повысится на столько же.

В Ереване 4-го мая, ночью 5-го мая  время от времени ожидается проливной дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-24 м/с. Днем 5-го мая,  6-9 мая ожидается погода без осадков.




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