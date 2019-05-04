В Армении ожидаются дожди, грозы, усиление ветра

4-го мая, ночью 5-го мая в отдельных регионах республики ожидается интенсивный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, возможен град.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, на всей территории РА4-го, ночью 5-го мая время от времени везде ожидается дождь с грозой, в отдельных местах дождь будет интенсивным, возможен град.

После полудня 5-9 мая в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер южный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Днем 4-го мая температура воздуха понизится на 5-6 градусов, а 5-7 мая повысится на столько же.

В Ереване 4-го мая, ночью 5-го мая время от времени ожидается проливной дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-24 м/с. Днем 5-го мая, 6-9 мая ожидается погода без осадков.