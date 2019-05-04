На Шри-Ланке усилили охрану мостов в Коломбо из-за сообщений о новых атаках

Полиция Шри-Ланки усиливает охрану мостов в Коломбо на фоне информации о готовящихся атаках со стороны экстремистов, сообщает местная газета Daily Mirror со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что некоторые из злоумышленников, причастных к серии терактов 21 апреля, все еще остаются на свободе. По данным правоохранительных органов, целью новых атак могут стать мосты в Коломбо, в связи с чем будут развернуты дополнительные полицейские силы. Кроме того, ВМС страны усилят патрули на реках и каналах. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ. По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой группировки. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности всех боевиков установлены.