Армен Саркисян выразил готовность поддержать шаги ВОЗ по пропаганде здорового образа жизни

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял Светлану Аксельрод— директора офиса заместителя генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,СветланаАксельрод представила президенту Армении доклад «Профилактика неинфекционных заболеваний в Армении и борьба с ними: аргументы к обоснованию инвестиций», подготовленный экспертами ООН.

В докладе представлены проблемы неинфекционных заболеваний и экономические затраты, связанные с этими заболеваниями.

Президент Армен Саркисян приветствовал проведение такого исследования и подчеркнул важность усилий, направленных против неинфекционных заболеваний. Он выразил готовность поддержать шаги по пропаганде здорового образа жизни.