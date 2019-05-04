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В результате экономической революции в стране будут не работники, а деловики – премьер


Премьер-министр Никол Пашинян посчитал западно-армянское слово «деловик» более предпочтительным и предложил ввести его в  оборот.

Как передает  Арменпресс, так  заявил  премьер-министр Армении Николь Пашинян на бизнес-форумеинвестиционных  проектов«''Мой  шаг'' – во имя  Араратской области» в Арташате.

«О восточно-армянском и западно-армянском говорят очень много, особенно о сохранении западно-армянского языка. Лично я придаю большое  значение  терминологии – той  экономической  терминологии, которую мы  используем. И я понял, что слово «деловик» на западно-армянском более благозвучно и точно, чем наше «работник». Так что, думаю, было бы  правильно перенять это слово и ввести в  нашу реальность», - сказал Пашинян.

По его мнению, в результате  экономической  революции в стране  должны  быть  не работники, а деловики.

 




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