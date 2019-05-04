В результате экономической революции в стране будут не работники, а деловики – премьер

Премьер-министр Никол Пашинян посчитал западно-армянское слово «деловик» более предпочтительным и предложил ввести его в оборот.

Как передает Арменпресс, так заявил премьер-министр Армении Николь Пашинян на бизнес-форумеинвестиционных проектов«''Мой шаг'' – во имя Араратской области» в Арташате.

«О восточно-армянском и западно-армянском говорят очень много, особенно о сохранении западно-армянского языка. Лично я придаю большое значение терминологии – той экономической терминологии, которую мы используем. И я понял, что слово «деловик» на западно-армянском более благозвучно и точно, чем наше «работник». Так что, думаю, было бы правильно перенять это слово и ввести в нашу реальность», - сказал Пашинян.

По его мнению, в результате экономической революции в стране должны быть не работники, а деловики.