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Армения и Арцах обсуждают широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в банковской сфере


4 мая Президент Бако Саакян принял председателя Центрального банка Республики Армения Артура Джавадяна.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, после встречи тет-а-тет обсуждения продолжились в расширенном составе c участием членов Правительства Республики Арцах и представителей Центрального банка РА.

Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в банковской сфере.

 




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