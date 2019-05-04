Армения и Арцах обсуждают широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в банковской сфере
4 мая Президент Бако Саакян принял председателя Центрального банка Республики Армения Артура Джавадяна.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, после встречи тет-а-тет обсуждения продолжились в расширенном составе c участием членов Правительства Республики Арцах и представителей Центрального банка РА.
Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в банковской сфере.
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