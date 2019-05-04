Пентагон пригрозил окончательно лишить Турцию истребителей F-35 из-за С-400

США окончательно исключат Турцию из программы поставок истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, если Анкара закупит российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан.

Шэнахан рассказал, что обсуждал ситуацию с участием Турции в этой программе с руководством компаний Lockheed Martin и United Technologies. По итогам встречи позиция американской стороны не изменилась: Вашингтон не пойдет на уступки Анкаре и продолжит "реализовывать планы с точки зрения продвижения" программы F-35, добавил и.о. министра обороны. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Глава ведомства напомнил, что Анкаре в любом случае придется выбирать между F-35 и C-400, и отметил, что дедлайна по этому решению нет.

Шэнахан также подчеркнул, что Турция остается стратегическим партнером Соединенных Штатов и ситуация вокруг российских и американских вооружений не повлияет на положение базы ВВС США Инджирлик.

Анкара намерена приобрести не менее ста самолетов F-35 Lightning II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.