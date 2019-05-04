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За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 3000 выстрелов в сторону арцахских позиций


За период   28  апреля – 4 мая на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3000 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью контролируют передовую. Они    предпринимают меры  для  надежного  укрепления   боевых позиций.




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