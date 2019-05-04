За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 3000 выстрелов в сторону арцахских позиций

За период 28 апреля – 4 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3000 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую. Они предпринимают меры для надежного укрепления боевых позиций.