За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 3000 выстрелов в сторону арцахских позиций
13:23, 4 Май, 2019
За период 28 апреля – 4 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3000 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую. Они предпринимают меры для надежного укрепления боевых позиций.
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Армении и Азербайджана