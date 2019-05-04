Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в Араратской области принял участие в инвестиционном бизнес-форуме “Мой шаг во имя Араратской области” и выставке местного производства EXPO, в которой приняли участие представители малого, среднего и крупного бизнеса, инвесторы, иностранные предприниматели, представители финансовых структур и другие.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя участников форума, Никол Пашинян отметил:

“Уважаемые гости, члены правительства, депутаты, журналисты, присутствующие,

Происходящие и предстоящие в Республике Армения экономические изменения являются для нас абсолютным приоритетом. Я хочу подчеркнуть, что самой важной предпосылкой экономических изменений является идеология, заложенная в их основу. Сегодня на церемонии открытия инвестиционного форума я считаю необходимым еще раз поговорить о философии и идее, которые на практике должны быть положены в основу экономической революции.

Мы называем эту идею личным усилием, изменением индивида. Важно понимать, что это является прямым продолжением политических изменений, которые произошли в нашей стране. Каково основное значение политических изменений, какой была ситуация до и после этой революции? До революции философия, идеология была следующей: а что может сделать гражданин Республики Армения? Ответ на этот вопрос всем нам известен: гражданин Республики Армения, по сути, не может ничего сделать, или если может, то очень ограниченным образом, с позволения и дозволения кого-то, под чьим-то покровительством. А кто мог что-то делать в той системе? Это были представители элиты, почти полубоги, которые могли решать судьбы, которые ничем не ограничивались, да, у них был статус полубогов в Республике Армения.

Что изменилось после революции и что может сделать гражданин Республики Армения? Ответ таков: Гражданин Республики Армения может делать все, возможности гражданина ничем не ограничены с тем условием, что мы говорим о творческих, правовых изменениях и действиях, а граждане пользуются своими свободами и реализуют их. Это философское изменение сегодня превратило Республику Армения в одну из ведущих демократических стран в мире, это философское изменение превращает сейчас и будет превращать Армению в одну из самых экономически развитых стран в мире.

Сегодня ни один гражданин Республики Армения ничем не ограничен. Однако многие исходящие из прошлого инерционные процессы мешают: иногда люди не хотят верить тому, что видят и слышат, люди иногда продолжают нуждаться в согласовании, и большинство людей, желающих совершать какие-либо экономические инвестиции, хотят лично встретиться и согласовать все с руководством страны. Конечно, мы готовы к встречам, но, тем не менее, необходимо понимать, что в сутках двадцать четыре часа, а в неделе - семь дней. Это та инерция, которая мешает нам сегодня.

Уважаемые предприниматели, то, что вы видите и слышите, является реальностью. Главная задача правительства - сделать так, чтобы в своей экономической деятельности никто не нуждался в правительстве. Наша миссия заключается в том, чтобы люди в своей повседневной жизни как можно меньше нуждались в правительстве, в общении с государственными органами.

Основная задача правительства - не руководить людьми, а не мешать людям, не формировать волю людей, а поощрять людей, развивать их творческие способности и навыки. Сегодня есть десятки таких примеров, например, мы приняли участие в Ереванском фестивале вина, который увеличился в три, четыре раза за три года. Что сделало правительство? Просто дало людям возможность реализовать свои творческие способности. Это явление, которое меняет имидж и экономические возможности страны.

Месседж правительства гражданам заключается в следующем: вы сильны и вы способны, вы можете развивать и реализовывать свои творческие навыки. Главная задача правительства - поощрять все ваши инициативы, и мы ежедневно работаем над решением этой задачи.

8 мая я проведу пресс-конференцию и по пунктам представлю все изменения, которые произошли в течение года в Республике Армения. Важно отметить, что многое изменилось в Республике Армения, изменилось самое главное: Республика Армения никогда более не будет в отчаянии, не потеряет надежду, не будет такой, как прежде. Гражданин Республики Армения всемогущ, всесилен, гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины - Республики Армения”.

Целью форума является привлечение предпринимателей из Армении и диаспоры в процесс развития экономики и общин области. Представлены инвестиционные программы по развитию сельского хозяйства, промышленности, туризма и ряда других областей, которые могут стать амбициозными бизнес-предложениями для инвесторов. В рамках форума проходят также отраслевые дискуссии.

Бизнес-форум в Араратской области состоялся по инициативе министерства территориального управления и развития и областных муниципалитетов в рамках региональных бизнес-форумов, проводимых Национальным центром развития малого и среднего предпринимательства. В 2019 году в разных областях будут проведены еще 7 форумов, посвященных развитию экономики областей и общин.