Президент РА Армен Саркисян поздравил президента Польши с Национальным праздником

Президент РА Армен Саркисян 3 мая направил поздравительное послание президенту Республики Польша Анджею Дуде по случаю Национального праздника страны - Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,Армен Саркисян выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения и эффективное сотрудничество между Арменией и Польшей будут и далее укрепляться и углубляться, повышая качества двусторонних отношений.

Президент Республики пожелал успехов и всего наилучшего Анджею Дуде, а польскому народу - процветания и прогресса.