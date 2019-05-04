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Президент РА Армен Саркисян поздравил президента Польши с Национальным праздником


Президент РА  Армен Саркисян 3 мая направил поздравительное  послание президенту Республики Польша Анджею Дуде по случаю Национального праздника страны - Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,Армен Саркисян выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения  и эффективное  сотрудничество между Арменией и Польшей будут и далее укрепляться  и углубляться,  повышая  качества двусторонних отношений. 

 Президент Республики пожелал успехов и всего наилучшего Анджею Дуде, а польскому народу - процветания и прогресса.

 




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