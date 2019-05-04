Член национальной сборной Армении, боксер-профессионал Арам Авакян 4 мая проведет поединок в защиту пояса.

Как передает Арменпресс, Арам Авакян проведет 10-й поединок на профессиональном ринге. В защиту пояса WBC InternationalSilverАвакян проведет поединок с американцем Франциско Эспаргой.

Уже состоялись процедура взвешивания и поединок взглядов. Шоу в Лас-Вегасе состоится 5 мая в 2:00 часа по ереванскому времени.

В предыдущих 8 поединках Авакян только побеждал, один поединок завершился вничью.