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Арам Авакян проведет 10-й поединок на профессиональном ринге


Член национальной  сборной  Армении, боксер-профессионал Арам Авакян  4 мая  проведет  поединок в  защиту  пояса.

Как  передает Арменпресс, Арам Авакян проведет 10-й поединок  на  профессиональном ринге. В  защиту  пояса  WBC InternationalSilverАвакян проведет поединок с американцем Франциско Эспаргой.

Уже  состоялись процедура  взвешивания и поединок взглядов.  Шоу  в Лас-Вегасе состоится 5 мая в 2:00 часа по ереванскому  времени.

В  предыдущих 8  поединках Авакян только побеждал, один поединок  завершился вничью.




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