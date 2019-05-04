Поклонники Arsenal назвали лучшего игрока турнира

Поклонники лондонского клуба Arsenal назвали лучшего игрока турнира 2018/19г.

Как передает Арменпресс, по результатам голосования лучшим признан Александр Ляказетт, которого назвали лучшим 35%. Ляказетт провел 46 матчей в составе «оружейников» и забил 18 мячей.

Член национальной сборной Армении и лондонского клуба Arsenal Генрих Мхитарян уже поздравил Ляказетта с этим почетным выбором болельщиков.