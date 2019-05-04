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Поклонники Arsenal назвали лучшего игрока турнира


Поклонники лондонского клуба Arsenal назвали лучшего игрока турнира  2018/19г.

Как  передает Арменпресс, по результатам голосования  лучшим признан Александр Ляказетт, которого назвали лучшим 35%. Ляказетт провел 46 матчей в  составе  «оружейников» и забил 18 мячей.

Член национальной  сборной  Армении  и лондонского клуба  Arsenal Генрих Мхитарян уже  поздравил Ляказетта с этим почетным выбором болельщиков.

 

 

 




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