Время в Ереване: 11:07:36,   4 Май

Премьер-министр планирует на предстоящей пресс-конференции по пунктам представить произошедшие в Армении изменения


Премьер-министр Никол Пашинян 8 мая проведет пресс-конференцию, и на предстоящей  пресс-конференции глава  правительства планирует по пунктам представить произошедшие  в  Армении изменения.

Как передает  Арменпресс, так  заявил  премьер-министр Армении Николь Пашинян на бизнес-форумеинвестиционных  проектов«''Мой  шаг'' – во имя  Араратской области» в Арташате.

«8 мая я проведу пресс-конференцию и по пунктам представлю изменения, произошедшие  в  Армении  за прошедший  год. Важно отметить, что в Армении изменилось самое  главное – Республика Армения  никогда более не будет в  отчаянии, не потеряет надежду,  не будет такой, как  прежде.  Гражданин Армении всемогущ, всесилен, гражданин Армении благодаря  своей  мысли, своему  труду и таланту  обеспечит процветание Республики Армения. 

На Арташатском заводе вод «Арарат групп» 4 мая стартовал бизнес-форум инвестиционных программ   «''Мой  шаг'' – имя  Араратской области». Цель форума – привлечь в процесс развития  экономики и общин области бизнесменов, работающих в  Армении и за рубежом. Будет представлен ряд инвестиционных программ, направленных на развитие  в  области сферы сельского хозяйства, промышленности, туризма и др.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации