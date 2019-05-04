Премьер-министр планирует на предстоящей пресс-конференции по пунктам представить произошедшие в Армении изменения

Премьер-министр Никол Пашинян 8 мая проведет пресс-конференцию, и на предстоящей пресс-конференции глава правительства планирует по пунктам представить произошедшие в Армении изменения.

Как передает Арменпресс, так заявил премьер-министр Армении Николь Пашинян на бизнес-форумеинвестиционных проектов«''Мой шаг'' – во имя Араратской области» в Арташате.

«8 мая я проведу пресс-конференцию и по пунктам представлю изменения, произошедшие в Армении за прошедший год. Важно отметить, что в Армении изменилось самое главное – Республика Армения никогда более не будет в отчаянии, не потеряет надежду, не будет такой, как прежде. Гражданин Армении всемогущ, всесилен, гражданин Армении благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание Республики Армения.

На Арташатском заводе вод «Арарат групп» 4 мая стартовал бизнес-форум инвестиционных программ «''Мой шаг'' – имя Араратской области». Цель форума – привлечь в процесс развития экономики и общин области бизнесменов, работающих в Армении и за рубежом. Будет представлен ряд инвестиционных программ, направленных на развитие в области сферы сельского хозяйства, промышленности, туризма и др.