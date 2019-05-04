Задача правительства – сделать так, чтобы никто не нуждался в правительстве для экономической деятельности

В основе экономической революции должны лежать индивидуальные усилия. Возможности ни одного гражданина Республики Армения не ограничены для творческих, правовых изменений и действий.

Как передает Арменпресс, так заявил премьер-министр Армении Николь Пашинян на бизнес-форумеинвестиционных проектов«''Мой шаг'' – во имя Араратской области» в Арташате.

«Экономические изменения, которые происходят и будут происходить в Республике Армения, являются для нас абсолютным приоритетом. Хочу подчеркнуть, что наиболее важной предпосылкой экономических изменений является идеология, заложенная в их основу. Мы называем эту идею личным усилием, преобразованием человека. До революции философия и идеология были следующими: что может сделать гражданин Республики Армения? Ответ на этот вопрос всем нам известен: гражданин Республики Армения, по сути, ничего не мог сделать, а если и мог – то весьма ограниченным образом, да и то – по определенному разрешению, попустительству или протекции.

После революции гражданин уже в состоянии делать все, ни одна возможность гражданина не ограничена - приусловии, что мы говорим о творческих, правовых изменениях и действиях, когда используютсяи реализуются собственные свободы», - сказал Никол Пашинян, добавив, что это философское изменение сделало Армениюодной из передовых демократических стран в мире. И это же изменение делает сейчас и должно сделать Армениюодной из экономически развитых стран в мире.

«Сегодня ни один гражданин Республики Армения ничем не ограничен. Однако многие инерционные процессы, пришедшие из прошлого, тормозят: порой люди не хотят верить тому, что видят, слышат, они продолжают нуждаться в согласовании, и большинство тех, кто собирается сделать какие-либо экономические инвестиции, стремится лично встретиться и согласовать все с руководством страны. Конечно, мы готовы к встречам, нонеобходимо понимать, что день длится двадцать четыре часа, а неделя – всего семь дней. Эта инерция из прошлого очень мешает нам», - сказал Пашинян.

Обращаясь к бизнесменам, премьер заявил, что главная задача правительства - сделать так, чтобы в своей экономической деятельности никто не нуждался в правительстве.

«Наша миссия состоит в том, чтобы люди в своей повседневной жизни как можно меньше нуждались в правительстве, в контактах с государственными органами. Основная задача правительства - не руководить людьми, а не мешать им, не формировать волю людей, а поощрять их, развивать их творческие способности и навыки», - сказал Пашинян.

По его словам, сегодня уже есть десятки примеров сказанного.