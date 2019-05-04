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Задача правительства – сделать так, чтобы никто не нуждался в правительстве для экономической деятельности


В основе  экономической революции должны лежать индивидуальные усилия.  Возможности ни одного гражданина Республики Армения не ограничены для  творческих, правовых изменений и действий. 

Как передает  Арменпресс, так  заявил  премьер-министр Армении Николь Пашинян на бизнес-форумеинвестиционных  проектов«''Мой  шаг'' – во имя  Араратской области» в Арташате.

«Экономические изменения, которые происходят и будут происходить  в Республике Армения, являются для нас абсолютным приоритетом. Хочу подчеркнуть, что наиболее важной предпосылкой экономических изменений является идеология, заложенная в их основу. Мы называем эту идею личным усилием, преобразованием человека. До революции философия и идеология были следующими: что может сделать гражданин Республики Армения? Ответ на этот вопрос всем нам известен: гражданин Республики Армения, по сути, ничего не мог   сделать, а если и мог – то весьма  ограниченным образом, да и то – по определенному  разрешению, попустительству или протекции.   

После революции гражданин уже в  состоянии делать все,  ни одна возможность гражданина не ограничена - приусловии, что мы говорим о творческих, правовых изменениях и действиях, когда используютсяи реализуются собственные свободы», - сказал Никол Пашинян,  добавив, что это философское изменение сделало  Армениюодной из передовых демократических стран в мире. И это  же  изменение делает сейчас и должно сделать Армениюодной из  экономически развитых стран в мире.

«Сегодня ни один гражданин Республики Армения ничем не ограничен. Однако многие инерционные процессы, пришедшие из прошлого, тормозят: порой  люди не хотят верить тому, что видят, слышат, они продолжают нуждаться в  согласовании, и большинство тех, кто собирается сделать какие-либо экономические инвестиции, стремится лично встретиться и согласовать все с руководством страны. Конечно, мы готовы к встречам, нонеобходимо понимать, что день длится двадцать четыре часа, а неделя – всего  семь дней.  Эта  инерция из прошлого очень мешает нам», - сказал Пашинян.

Обращаясь к бизнесменам, премьер заявил, что главная задача правительства - сделать так, чтобы в своей экономической деятельности никто не  нуждался в правительстве. 

«Наша миссия состоит в том, чтобы люди в  своей  повседневной  жизни как можно меньше нуждались в  правительстве, в контактах с государственными органами. Основная задача правительства - не руководить людьми, а не мешать им, не формировать  волю людей, а поощрять их, развивать их творческие способности и навыки», - сказал Пашинян.

По его словам, сегодня уже есть десятки примеров сказанного.

 

 




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