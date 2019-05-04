В США четыре человека пострадали при взрыве на химическом заводе
Взрыв произошел на химическом заводе в американском городе Уокиган, штат Иллинойс, четыре человека госпитализированы, сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на пожарную службу.
Как сообщил официальный представитель пожарной охраны города Стив Лензи, точная причина инцидента пока не ясна. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».
"Есть повреждения, указывающие на взрыв. Ущерб значительный", - сказал он. На месте происшествия работают спасатели. К заводу приехал мэр города Сэм Каннигам. Пожарные пытаются установить, сколько человек находились на заводе во время взрыва.
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