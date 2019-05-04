Объем промышленного производства в Араратской области вырос на более 12 млрддрамов

За последние годы объем промышленного производства в Араратской области вырос. В 2018г. он вырос на более 12 млрд драмов – отметив существенную динамику по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает «Арменпресс», так заявил губернатор Араратской области Гарик Саркисян в своем вступительном слове на форуме «''Мой шаг'' – во имя Араратской области» в Арташате.

«Промышленность является одним из важнейших секторов экономики провинции Арарат. В городах и общинах Араратскойобласти существует мощный промышленный комплекс, который охватывает практически все отрасли промышленности. Значительно возросла доля пищевой промышленности. Объемы промышленного производства в области демонстрируют значительную тенденцию роста в годовом исчислении. В 2018 году по сравнению с предыдущим годом объем промышленного производства увеличился более чем на 12 млрддрамов», - сказал губернатор.

По словам Гагика Саркисяна, с целью стимулирования развития промышленности, восстановления производственных мощностей и создания новых рабочих мест будут реализованы мероприятия и программы, способствующие развитию промышленности,. Они направлены на реальную оценку промышленного потенциала, замену современных технологий, внедрение новых направлений и услуг на международном рынке, создание и развитие в ряде общин малых производств по переработке фруктов и овощей.