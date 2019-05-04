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Объем промышленного производства в Араратской области вырос на более 12 млрддрамов


За последние  годы объем промышленного производства  в  Араратской области вырос. В 2018г. он вырос  на более 12 млрд драмов – отметив существенную динамику по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает «Арменпресс», так  заявил губернатор Араратской области Гарик Саркисян в своем вступительном слове на форуме «''Мой  шаг'' – во имя  Араратской области» в Арташате.

«Промышленность является одним из важнейших секторов экономики провинции Арарат. В городах и общинах Араратскойобласти существует мощный промышленный комплекс, который охватывает практически все отрасли промышленности. Значительно возросла доля пищевой промышленности. Объемы промышленного производства в области демонстрируют значительную тенденцию роста в годовом исчислении. В 2018 году по сравнению с предыдущим годом объем промышленного производства увеличился более чем на 12 млрддрамов», - сказал губернатор.

По словам Гагика Саркисяна, с  целью стимулирования развития  промышленности,  восстановления производственных мощностей и создания новых рабочих мест будут реализованы мероприятия и программы, способствующие развитию промышленности,. Они  направлены на реальную оценку промышленного потенциала, замену современных технологий, внедрение  новых направлений  и услуг на международном рынке,   создание и развитие в ряде общин малых производств по переработке фруктов и овощей.




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