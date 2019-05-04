Губернатор Араратской области считает проведение бизнес-форумов лучшим способом активизации экономического сотрудничества

Инвестиционный бизнес-форум «''Мой шаг'' – имя Араратской области» будет способствовать социально-экономическому развитию региона, и предпосылкой для этогоявляется огромный потенциал в различных секторах экономики.

Как сообщает «Арменпресс», так заявил губернатор Араратскойобласти Гарик Саркисян в своем вступительном слове на форуме в Арташате.

«Проведение бизнес-форумов - один из лучших способов активизации экономического сотрудничества. Это позволяет бизнесменам познакомиться с экономикой областей, их экономическими условиями, инвестиционными возможностями, установлением деловых контактов в разных сферах. Создание таких платформ будет способствовать процессу реализации нашей экономической революции в Армении. Убежден, что этот форум будет способствовать социально-экономическому развитию Араратскойобласти, и предпосылкой для этогоявляется огромный потенциал в различных секторах экономики. Такие инициативы являются платформой для эффективного сотрудничества бизнесменов и инвесторов», - сказал Саркисян.

Губернатор отметил, что промышленность и сельское хозяйство являются одной из ключевых и ключевых сфер экономики Араратской области. Тем не менее, в области имеется большой потенциал в сфере туризма и других отраслей экономики. С целью снизить уровень бедности и повысить уровень жизни, губернатор счел необходимым использовать земельные ресурсы - для увеличения объема продукции растениеводства и животноводства за счет модернизации инфраструктуры, повышения производительности труда, строительства интенсивных садов с использованием современных технологий. Губернатор также подчеркнул важность внедрения противоградовых сетей и модернизации сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования для решения проблемыреализации продукции, увеличения объемов экспорта, сниженияэнергозатрат и эффективного управления ирригационной системой, увеличения заготовок продуктов животноводства.