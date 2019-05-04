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Губернатор Араратской области считает проведение бизнес-форумов лучшим способом активизации экономического сотрудничества


Инвестиционный бизнес-форум  «''Мой  шаг'' – имя  Араратской области» будет способствовать социально-экономическому развитию региона, и предпосылкой для этогоявляется огромный  потенциал в различных секторах экономики.  

Как сообщает «Арменпресс», так  заявил губернатор Араратскойобласти Гарик Саркисян в своем вступительном слове на форуме в Арташате.

«Проведение бизнес-форумов - один из лучших способов активизации экономического сотрудничества. Это позволяет бизнесменам познакомиться с экономикой областей, их экономическими условиями, инвестиционными возможностями, установлением деловых контактов в разных сферах. Создание таких платформ будет способствовать процессу реализации нашей экономической революции в Армении. Убежден, что этот форум будет способствовать социально-экономическому развитию Араратскойобласти, и предпосылкой для этогоявляется огромный  потенциал в различных секторах экономики. Такие инициативы являются платформой для эффективного сотрудничества бизнесменов и инвесторов», - сказал Саркисян.

Губернатор отметил, что промышленность и сельское хозяйство являются одной из ключевых и ключевых сфер экономики Араратской  области. Тем не менее, в области  имеется большой потенциал в сфере туризма и других отраслей экономики. С целью снизить уровень бедности и повысить уровень жизни, губернатор  счел необходимым использовать земельные ресурсы - для увеличения объема продукции растениеводства и животноводства за счет модернизации инфраструктуры, повышения производительности труда, строительства интенсивных садов с использованием современных технологий. Губернатор также подчеркнул важность внедрения противоградовых сетей и модернизации сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования для  решения проблемыреализации продукции, увеличения объемов экспорта, сниженияэнергозатрат и эффективного управления ирригационной системой, увеличения  заготовок продуктов животноводства.

 




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