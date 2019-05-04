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На форуме «''Мой шаг'' – во имя Араратской области» представлено 16 инвестиционных программ


На Арташатском заводе вод «Арарат групп» 4 мая стартовал форум бизнес-инвестиционных программ   «''Мой  шаг'' – имя  Араратской области».

Как  передает Арменпресс, с приветственным словом выступают премьер-министр Никол Пашинян, губернатор Араратской области Гарик  Саркисян.

В  ходе  мероприятия  состоится демонстрация  фильма о возможностях и привлекательности Араратской области.

Цель форума – привлечь в процесс развития  экономики и общин области бизнесменов, работающих в  Армении и за рубежом. Будет представлен ряд инвестиционных программ, направленных на развитие  в  области сферы сельского хозяйства, промышленности, туризма и др.

На мероприятии присутствуют министры, государственные  чиновники.

 

 

 




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