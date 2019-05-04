На форуме «''Мой шаг'' – во имя Араратской области» представлено 16 инвестиционных программ
На Арташатском заводе вод «Арарат групп» 4 мая стартовал форум бизнес-инвестиционных программ «''Мой шаг'' – имя Араратской области».
Как передает Арменпресс, с приветственным словом выступают премьер-министр Никол Пашинян, губернатор Араратской области Гарик Саркисян.
В ходе мероприятия состоится демонстрация фильма о возможностях и привлекательности Араратской области.
Цель форума – привлечь в процесс развития экономики и общин области бизнесменов, работающих в Армении и за рубежом. Будет представлен ряд инвестиционных программ, направленных на развитие в области сферы сельского хозяйства, промышленности, туризма и др.
На мероприятии присутствуют министры, государственные чиновники.