Европейские индексы - 03-05-19

МОСКВА, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.55% и составил 12412.75 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.18% и составил 5548.84 пункта, британский FTSE вырос на 0.40% и составил 7380.64 пункта, а российский RTSI вырос на 0.84% и составил 1248.39 пункта.