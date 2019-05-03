За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 76 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 2 и 3 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 76 случаев преступлений, из них 4 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 21 случай мошенничества, 12 случаев причинения телесных повреждений, 11 случаев кражи личного имущества, 6 случаев злоупотребления должностными полномочиями, 4 случая присвоения или растраты, 3 случая побоев, по 2 случая грабежа и угрозы убийством, по 1 случаю кварирной кражи, умышленного повреждения имущества, хулиганства, обнаружения наркотиков, взяточничества, служебного подлога или служебной халатности, полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, ношения холодного оружия, подделки документов, ложного сообщения об акте терроризма и хищения оружия.

За данный период найден 1 человек, находящийся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 6 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП: 5 человек погибли, 36 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.