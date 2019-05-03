Трамп назвал переговоры с Путиным продуктивными

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным продуктивными. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал в Twitter.

«Обсудили торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль ядерных вооружений и даже «российское дело». Очень продуктивный разговор», — отметил Трамп.

Разговор Путина и Трампа состоялся ранее 3 мая. Он длился полтора часа. В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе беседы Путин рассказал американскому коллеге об итогах переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, прошедших во Владивостоке в апреле.