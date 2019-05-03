Парламент Арцаха утвердил предлагаемые в государственном бюджете изменения

На внеочередном заседании Национального собрания Республики Арцах 3-го мая в соответствии с особым порядком, обсуждение законопроекта «О внесении изменений в закон Республики Арцах "О государственном бюджете Республики Арцах на 2019 год"» было продолжено в 17:30.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, после первого чтения, в соответствии с требованиями Регламента НС, депутаты представили предложения, относительно которых позиция правительства была обсуждена на заседании постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению. Депутаты Армен Оганян и Людмила Барсегян представили предложения по проектам строительства дорог в Гадрутском районе и Степанакерте.

Министр финансов Артур Арутюнян коснулся предложений депутатов, отметив, что они найдут место в программах, которые будут реализованы правительством в ближайшее время.

Председатель постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению Арам Григорян представил положительное заключение комиссии относительно законопроекта, после чего соотношением голосов 26- «за» и 2- «воздержавшихся» парламент принял закон Республики Арцах «О внесении изменений в закон Республики Арцах "О государственном бюджете Республики Арцах на 2019 год"».