Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня государственного министра Объединённых Арабских Эмиратов, сопредседателя Армяно-эмиратской межправительственной комиссии Ахмеда Али Аль-Сайега и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостей, Никол Пашинян подчеркнул важность проведения 2 мая первого заседания Армяно-эмиратской межправительственной комиссии, которая является хорошей площадкой для обсуждения вопросов развития армяно-эмиратских отношений. Никол Пашинян отметил, что Армения придает большое значение сотрудничеству с ОАЭ, и активизация двусторонних экономических связей в последнее время, а также наблюдаемые в сфере туризма тенденции свидетельствуют о положительной динамике сотрудничества Армения-ОАЭ.

Государственный министр ОАЭ поблагодарил премьер-министра Пашиняна за теплый прием и выразил удовлетворение визитом в Армению, результатами обсуждений в рамках заседания комиссии и достигнутыми договоренностями. По словам Ахмеда Али Аль-Сайега, ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества с Арменией, реализации совместных проектов в различных сферах, и деятельность комиссии свидетельствует именно об этом.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с углублением экономического сотрудничества в различных направлениях. Премьер-министр отметил, что правительство проводит масштабные реформы, направленные на улучшение предпринимательской среды, создание равных условий для экономического развития и привлечение иностранных инвестиций. В контексте дальнейшего развития армяно-эмиратских экономических отношений Никол Пашинян посчитал перспективным сотрудничество в сферах сельского хозяйства, туризма, информационных технологий, возобновляемой энергетики, строительства водохранилищ. Глава правительства также отметил, что Армения может стать мостом для бизнесменов ОАЭ для выхода на рынки ЕАЭС и третьих стран. В контексте углубления сотрудничества в сфере информационных технологий премьер-министр выразил надежду, что компании ОАЭ примут активное участие во Всемирном конгрессе информационных технологий, который пройдет в Ереване в октябре 2019 года.

Ахмед Али Аль-Сайег отметил, что ОАЭ также заинтересованы в реализации совместных программ по отмеченным премьер-министром направлениям, и ОАЭ готовы расширять сотрудничество с Арменией в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Премьер-министр Армении и государственный министр ОАЭ также коснулись шагов по установлению прямого воздушного сообщения, что будет способствовать не только росту туризма, но и увеличению объемов торгового оборота. Двусторонне была подчеркнута важность проведения бизнес-форумов и организации взаимных визитов на высоком уровне.

Премьер-министр поблагодарил правительство ОАЭ за сбалансированную позицию по вопросу нагорно-карабахского конфликта.