Вице-премьер Тигран Авинян принял государственного министра ОАЭ

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 3 мая принял государственного министра Объединённых Арабских Эмиратов, сопредседателя Армяно-эмиратской межправительственной комиссии Ахмеда Али Аль-Сайега.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, приветствуя гостя, вице-премьер отметил, что дальнейшее развитие экономических связей с ОАЭ имеет большое значение для Армении. В этой связи вице-премьер выразил надежду на то, что текущее заседание межправительственной комиссии позволит разработать новые инициативы для взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Выразив благодарность за теплый прием, государственный министр ОАЭ представил основные результаты, ожидаемые от мероприятий и встреч в рамках его визита. Он отметил, что в экономике Армении есть ряд перспективных направлений, в которых активно заинтересованы предприниматели ОАЭ. Ахмед Али Аль-Сайег подчеркнул, что правительство ОАЭ готово поддержать развитие деловых связей между двумя странами.

Двусторонне было отмечено, что Армения и ОАЭ могут стать мостом друг для друга для установления и развития торговых отношений между регионом Персидского залива и странами ЕАЭС соответственно. Состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ.

В ходе беседы стороны коснулись практических шагов по активизации сотрудничества в сферах энергетики, градостроительства, банковского дела и информационных технологий. Было привлечено внимание делегации ОАЭ на привлекательные в плане инвестиции направления и шаги правительства по стимулированию инвестиций.

С удовлетворением отметив зафиксированный в последнее время в сфере туризма рост, собеседники также обсудили возможности дальнейшего углубления сотрудничества в этой области.