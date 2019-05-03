В Армении защита свободы прессы добилась беспрецедентного прогресса: постпред Армении при ОБСЕ

Постоянный представитель Армении при ОБСЕ посол Армен Папикян в Вене 2 мая, во Всемирный день свободы прессы, выступил с речью на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении посол Папикян подчеркнул ключевую роль прессы во время событий в Армении в апреле и мае прошлого года. По его словам, народное восстание и бархатная революция показали важность свободы слова, а также политическую зрелость армянского общества и гражданского общества.

Посол Папикян также отметил, что за прошедший год демократические изменения в Армении достигли необратимого прогресса, особенно в области свободы слова и прессы. Этот прогресс был четко задокументирован Всемирным индексом свободы прессы организации «Репортеры без границ» за 2019 год, в котором Армения занимает 61-е место среди 180 стран, улучшив свой показатель на 19 пунктов.

Посол подчеркнул, что независимая и свободная пресса может играть позитивную роль в контексте конфликтов, предоставляя достоверную информацию, содействуя миру, доверию и примирению. Посол также отметил важность принятия необходимых мер в области защиты журналистов, в том числе в зонах конфликта.

Посол Папикян также коснулся тесного сотрудничества, установленного между правительством Армении и офисом Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, отметив, что это также способствует дальнейшему развитию плюрализма и свободных СМИ в Армении.