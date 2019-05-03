Армения и ОАЭ создают крепкую основу сотрудничества в информационной сфере

Армения и Объединенные Арабские Эмираты придают новый импульс сотрудничеству в области обмена информацией: армянское государственное информационное агентство "Арменпресс" и эмиратское информационное агентство "WAM" 3 мая подписали меморандум о сотрудничестве.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Документ был подписан в конце двухдневного заседания межправительственной комиссии Армения-ОАЭ. На церемонии в МИД с армянской стороны меморандум подписал директором "Арменпресс" Арам Ананян, с эмиратской стороны - Чрезвычайный и Полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Мохаммед Аль-Зааби.

Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения.

Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

Информационное агентство «Арменпресс» имеет множество подписчиков – как в Армении, так и за ее рубежами. Кроме СМИ, в числе подписчиков «Арменпресс» - посольства, международные организации, банки, аналитические центры и пр.

В день агентство публикует до 300 новостей на армянском, русском, английском и арабском языках.

Информационное агентство «Арменпресс» является членом 4 организаций. Информационное агентство «Арменпресс» представляет Армению в Информсовете СНГ, в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, в Совете национальных информационных агентств стран Юговосточной Европы и Балкан (наблюдателем), и во Всемирном конгрессе информационных агентств.

В 2014-2016 гг. «Арменпресс» руководил в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, заседания которого, как и заседания Информсовета СНГ, в 2014 году проходили в Ереване.

«Арменпресс» имеет билатеральные договоры о сотрудничестве с более чем 20 передовыми информационными агентствами, причем около трех из них были заключены в последние 5 лет. Среди партнеров «Арменпресс» - ТАСС, Рейтерс, Синьхуан, ИРНА, МЕНА, БТА, Агерпресс, БЕЛТА, Казинформ, и многие другие, с кем «Арменпресс» обменивается сведениями и фотоснимками.

Объединенные Арабские Эмираты решили создать информационное агентство в 1976 году: с 18 июня следующего года информационное агентство WAM начало миссию по информированию мира о событиях в ОАЭ. WAM является одним из самых стабильных информационных агентств, которое добилось значительных успехов за последние несколько лет. Информационное агентство представляет важнейшие государственные новости, фотографии и видео.

Недавно посол ОАЭ наградил директора государственного информационного агентства «Арменпресс» благодарственной грамотой. «"Арменпресс" - известное во всем мире агентство, и вы посредством вашего агентства направляете послание любви и солидарности всему миру. Я заметил, что вы освещаете важные события в разных странах мира, за что благодарю сотрудников агентства. Эта благодарность была вручена, оценив усилия г-на Ананяна в вопросе сотрудничества с посольством в последние годы. Агентство заслуживает большего», - сказал тогда посол.